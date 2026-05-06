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Balanço Geral

Granada da Segunda Guerra é encontrada em doações em São Bernardo do Campo (SP)

Artefato foi localizado entre roupas recebidas por instituição; GATE foi acionado

Balanço Geral|Do R7

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Uma granada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada em meio a doações recebidas pelo Exército de Salvação, em São Bernardo do Campo (SP). Funcionários separavam as roupas quando localizaram o artefato e acionaram a polícia. A área foi isolada por equipes policiais e bombeiros, e o GATE foi chamado para desativar o explosivo.

O objeto, do tipo defensivo, possui um mecanismo com argola que aciona o percursor e o detonador. Mesmo após 70 ou 80 anos, esse tipo de granada ainda pode explodir devido à resistência do material explosivo.

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