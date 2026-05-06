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Balanço Geral

Passageiros infectados com hantavírus são retirados de cruzeiro no Oceano Atlântico

Três pessoas já morreram pela doença: um casal holandês e uma mulher alemã

Balanço Geral|Do R7

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O hantavírus já deixou três passageiros de um cruzeiro pelo Oceano Atlântico mortos. O navio havia saído da Argentina e tinha como destino as Ilhas Canárias, na Espanha. A polícia agora investiga se os passageiros embarcaram contaminados ou se houve algum tipo de exposição durante a viagem.


O hantavírus é transmitido pela urina, fezes ou saliva de ratos. Entre os sintomas da doença estão dores intensas no corpo, cansaço, sintomas gastrointestinais e comprometimento pulmonar grave. Os mortos são um casal holandês e uma mulher alemã.


Ainda há outras sete pessoas, das 147 que haviam embarcado, com sintomas semelhantes do vírus. Os passageiros infectados foram retirados de barco no porto de Praia, em Cabo Verde, na última terça-feira (5).


O cruzeiro segue isolado na costa africana e não possui autorização para atracar devido ao risco sanitário.

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