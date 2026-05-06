Menina de 12 anos morre após ser atingida por linha com cerol no interior de SP
Outro acidente com linha cortante matou piloto de paramotor 24 horas depois
Lorena Lourenço da Silva, de 12 anos, morreu após ser atingida por uma linha de pipa com cerol no interior de São Paulo. A menina estava dentro de um carro quando colocou a cabeça para fora da janela e teve o pescoço cortado pela linha. Ela chegou a ser socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, considerados profundos.
Policiais foram até o local onde crianças e adultos costumam empinar pipas, mas não encontraram suspeitos. No entanto, diversas linhas foram apreendidas, e uma investigação foi iniciada para identificar o responsável. No sepultamento de Lorena, familiares e amigos expressaram revolta e indignação.
Cerca de 24 horas após o caso, outra tragédia foi registrada. O piloto de paramotor e paraquedista Adalberto Valdevino morreu após um acidente na região de Lucélia. Segundo a Defesa Civil, a principal suspeita é que uma linha de pipa cortante tenha atingido e rasgado o paraquedas do equipamento. Sem sustentação, o aparelho caiu em uma área de mata. Adalberto chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita.
A chamada linha chilena, ainda mais perigosa, tem poder de corte até quatro vezes maior que o cerol comum, sendo capaz de romper cabos de aço, fibras de paraquedas e até a pele humana. A fabricação, comercialização, posse e uso de linhas cortantes são proibidos por lei. O descumprimento pode resultar em multa de R$ 1.921 para pessoas físicas e até R$ 192 mil para estabelecimentos flagrados vendendo o material. Quando o infrator é menor de idade, os pais ou responsáveis respondem pelo crime. Apesar da proibição, a prática segue fazendo vítimas no estado de São Paulo.
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