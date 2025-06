Assassinato de empresário em São Paulo choca família A polícia prendeu dois suspeitos; um está foragido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h06 ) twitter

Confira o que se sabe sobre a morte do dono de construtora em São Paulo

Francisco Filippo, empresário de 58 anos, foi assassinado em sua mansão na zona sul de São Paulo durante um assalto. Quatro criminosos invadiram a residência usando um controle remoto clonado, permaneceram no local por oito minutos e atiraram na cabeça de Filippo enquanto ele estava ajoelhado, de costas. A ação foi rápida e planejada; os assaltantes desligaram as câmeras de segurança e roubaram joias e objetos pessoais.

A polícia identificou os quatro suspeitos: dois foram presos, um morreu em confronto com a polícia, e outro continua foragido.

A casa de Filippo, próxima ao Parque Ibirapuera, contava com medidas de segurança como um quarto do pânico, mas o empresário não teve tempo de se proteger. O crime abalou a família; o filho mais velho retornou do exterior para o funeral realizado em Guaratinguetá (SP). As investigações continuam para localizar o último suspeito e novas evidências foram coletadas no local.

Assista ao vídeo - Confira o que se sabe sobre a morte do dono de construtora em São Paulo

