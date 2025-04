Atropelamento fatal de ex-PM em shopping levanta suspeitas de vingança Família de vítima de briga de trânsito é investigada por suposto ataque premeditado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h25 ) twitter

PM aposentado é atropelado e morto em shopping de SP; polícia suspeita de crime por vingança

O ex-policial militar Abel Silva de Siqueira foi atropelado e morto no estacionamento de um shopping na zona leste de São Paulo. A polícia investiga se o ato foi uma retaliação planejada pela família de Luan Henrique Bonifácio, morto por Abel em uma discussão de trânsito no ano anterior.

Abel foi atingido por um veículo que teria sido conduzido por Alan, irmão de Luan. A polícia acredita que o atropelamento foi premeditado, com Alan e seu pai sendo os principais suspeitos procurados pelas autoridades. Após o incidente de trânsito anterior, Abel foi preso, mas posteriormente liberado para responder ao processo em liberdade.

A investigação enfrenta dificuldades devido à demora na obtenção das imagens das câmeras de segurança do shopping, inicialmente não disponibilizadas. Com ordem judicial, as gravações foram entregues à polícia, que continua a busca pelos suspeitos enquanto reúne informações detalhadas para auxiliar no julgamento dos envolvidos.

