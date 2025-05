Avanços tecnológicos solucionam crime de quatro décadas na Califórnia Ex-membro da Força Aérea dos EUA é preso após identificação por DNA Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h08 ) twitter

Ex-membro da força aérea dos EUA é preso por abuso sexual e assassinato de jovem há mais de 40 anos

Um crime ocorrido há mais de quarenta anos em Sunnyvale, Califórnia, foi finalmente resolvido com a prisão de Gary Ramirez, ex-integrante da Força Aérea dos Estados Unidos. Karen Stitt, então com 15 anos, foi encontrada morta após ser abusada sexualmente e esfaqueada. Avanços em tecnologia forense permitiram que investigadores usassem DNA coletado na cena do crime para construir árvores genealógicas através de bancos de dados públicos.

Esse processo levou à identificação de Gary Ramirez como suspeito principal. Com a correspondência genética confirmada, Ramirez confessou o crime e foi condenado à prisão perpétua. Este caso destaca o papel crucial das tecnologias modernas na resolução de crimes arquivados por décadas.

