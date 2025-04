Avó e netas gêmeas são assaltadas na Aclimação, e m São Paulo Criminosos abordaram a família enquanto estacionavam o carro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h40 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h40 ) twitter

Ladrões rendem avó e duas netas de 12 anos durante assalto na região central de SP

Uma avó foi assaltada junto com suas netas gêmeas de 12 anos em uma rua da Aclimação, região central de São Paulo. Dois homens se aproximaram enquanto ela estacionava o carro.

Um dos criminosos estava armado e exigiu a chave do veículo, levando também pertences pessoais. Após o incidente, vizinhos acolheram as vítimas. Os cartões roubados foram utilizados em lojas próximas, mas o carro ainda não foi recuperado.

A avó relatou que sua principal preocupação era a segurança das netas durante o assalto. Ela acredita que a abordagem ocorreu devido a um momento de descuido. “Eu acho que a gente tem que prestar mais atenção”, comentou ela sobre o ocorrido.

Especialistas em segurança recomendam que as pessoas comuniquem sua chegada ao local para minimizar o tempo de exposição ao estacionar com crianças. A demora para sair do carro pode ser um momento oportuno para criminosos agirem.

Ladrões rendem avó e duas netas de 12 anos durante assalto na região central de SP

