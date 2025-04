Corpo de arquiteto morto ao tentar impedir assalto é velado em São Paulo

Nesta quinta-feira (3), aconteceu o velório do arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos. Ele foi morto enquanto tentava impedir um assalto no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Jefferson foi a segunda pessoa da família a morrer vítima da violência. O pai dele também foi assassinado há 30 anos. Jefferson foi baleado depois de atropelar um homem que tinha acabado de assaltar uma mulher. O criminoso fugia em uma moto quando foi atingido pelo carro do arquiteto. Ele estava armado e atirou três vezes contra Jefferson. Um comparsa dava cobertura. A polícia já identificou a dupla e encontrou a moto usada na fuga. Ela estava em uma comunidade da zona sul de São Paulo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!