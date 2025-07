Avó faz apelo emocionante por neta desaparecida em São Paulo Evelyn, de 19 anos, desapareceu após sair para trabalhar; mensagem suspeita levanta dúvidas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h34 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Enxugo as lágrimas todos os dias', diz avó de jovem que desapareceu e sonhava em ser cantora gospel

Evelyn Evaristo, uma jovem de 19 anos, está desaparecida há 13 dias em São Paulo. No dia 28 de junho, ela saiu de casa dizendo que iria trabalhar em uma lanchonete na zona leste da cidade, mas nunca voltou. Sua avó, Judite Oliveira, que criou a neta desde pequena, está desesperada e fez um apelo emocionado por qualquer informação sobre Evelyn.

No mesmo dia do desaparecimento, Judite recebeu uma mensagem do celular de Evelyn afirmando que ela passaria a noite na casa de uma amiga. No entanto, a avó percebeu que a mensagem não parecia ter sido escrita pela neta devido a erros incomuns e linguagem estranha. Ao investigar o local de trabalho de Evelyn, descobriu-se que ela não estava mais empregada lá há mais de um mês.

Judite registrou um boletim de ocorrência e continua buscando respostas sobre o paradeiro de Evelyn. A jovem sonha em ser cantora gospel e médica e não apresentou sinais de depressão ou comportamento estranho antes do desaparecimento. A avó faz um apelo emocionante para que sua neta volte para casa ou para que qualquer pessoa com informações entre em contato com as autoridades.

Assista ao vídeo - ‘Enxugo as lágrimas todos os dias’, diz avó de jovem que desapareceu e sonhava em ser cantora gospel

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!