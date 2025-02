Balança Povão: Trator é ‘engolido’ por cratera no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo

Na última semana, um trator chamado para arrumar buracos no asfalto foi engolido por uma cratera no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. A causa provável do acidente, como apontam os moradores, é uma obra que começou no local no ano passado para ajudar no escoamento da região, inclusive com novas bocas de lobo. Após o fim da obra, neste ano, o asfalto da rua foi refeito, mas já apresentou problemas. Os moradores e comerciantes se queixam da dificuldade de acesso e falta de segurança ao caminhar na rua.



