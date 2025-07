Balconista desaparecida de São Paulo é achada no Rio de Janeiro Denise Ferrari foi encontrada desacordada por equipe do Samu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Balconista desaparecida é encontrada desacordada no Rio de Janeiro

Denise Ferrari, balconista de 32 anos que desapareceu em São Paulo, foi encontrada desacordada no Rio de Janeiro. Identificada por documentos pessoais pela equipe do Samu, sua família foi imediatamente contatada.

O desaparecimento gerou grande preocupação após Denise pedir demissão repentinamente de uma padaria no bairro do Sacomã e interromper o contato com amigos e parentes. Seu pai notou a remoção da foto de perfil dela no WhatsApp, o que intensificou a busca.

As polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro estão colaborando para investigar as circunstâncias que levaram Denise ao Rio. A família aguarda atualizações sobre seu estado de saúde e possíveis motivos para sua viagem inesperada.

Assista ao vídeo - Balconista desaparecida é encontrada desacordada no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!