Bandidos com fuzis tentam assaltar carro-forte na zona sul de SP e são surpreendidos por seguranças

Criminosos fortemente armados tentaram assaltar um carro-forte no estacionamento de um supermercado na zona sul de São Paulo. Os assaltantes, que entraram como clientes, usavam fuzis e um escudo artesanal feito de chapa de ferro. Durante a ação, houve troca de tiros com os seguranças que abasteciam os caixas eletrônicos. Surpreendidos pela reação, os criminosos fugiram sem conseguir roubar o dinheiro, abandonando seu veículo e o escudo usado na tentativa de roubo. A polícia investiga se o crime está relacionado a um assalto semelhante ocorrido em julho de 2024, no mesmo local.

