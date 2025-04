Brasil tem 49 criminosos na lista dos mais procurados e perigosos do mundo Cinco brasileiros são destaque na Difusão Vermelha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 15h22 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Veja quem são os cinco brasileiros que estão no topo da lista de procurados da Interpol

A Interpol, organização que une forças policiais de 195 países, mantém uma lista dos criminosos mais procurados mundialmente. O Brasil se destaca com 49 cidadãos incluídos nessa lista, sendo cinco deles notáveis na Difusão Vermelha, um alerta global para foragidos.

Entre esses brasileiros está Heloísa Borba Gonçalves, conhecida como Viúva Negra, de 75 anos. Ela é acusada de ordenar a morte de cinco maridos milionários para acumular uma herança estimada em R$100 milhões. Ela foi vista pela última vez nos Estados Unidos e continua foragida.

Outro nome importante é Maria Jussara da Conceição Ferreira, acusada de envolvimento na morte de líderes do PCC no Ceará. Ela teria organizado a logística do crime e permanece com mandado de prisão ativo.

Carlos Alberto Ferreira é procurado por chefiar um esquema de tráfico de cocaína entre Brasil e Paraguai. Ele foi visto pela última vez há dois anos no Paraguai.

‌



Jailson Martins da Silva é acusado de homicídios em Minas Gerais e Pará. Condenado a 28 anos de prisão, ele está foragido. Celso Schmitt é procurado há 26 anos por envolvimento na morte de um policial na fronteira com a Bolívia.

A Difusão Vermelha alerta sobre indivíduos procurados mundialmente, dependendo das solicitações judiciais dos países envolvidos. Além dessa lista vermelha, a Interpol mantém outras listas como a amarela para desaparecidos e a laranja para ameaças terroristas.

‌



Assista em vídeo - Veja quem são os cinco brasileiros que estão no topo da lista de procurados da Interpol

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!