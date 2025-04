‘Brasileirês’: a diversidade linguística do Brasil Investigação revela como brasileiros se comunicam entre diferentes sotaques e expressões regionais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/04/2025 - 16h29 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h29 ) twitter

‘Brasileirês’: entenda a diversidade linguística que abrange o nosso povo, de Norte a Sul

O Balanço Geral explorou a diversidade linguística do Brasil, questionando se brasileiros de diferentes regiões conseguem se entender diante de tantas variações de sotaques e expressões. A equipe percorreu cinco estados, capturando a riqueza do “brasileirês” através de entrevistas com pessoas que compartilharam suas expressões locais.

A reportagem destacou a influência das culturas que moldaram o vocabulário brasileiro, desde imigrantes italianos até japoneses. Um americano residente no Brasil participou de um desafio para interpretar essas expressões regionais, mostrando que, apesar das diferenças, há um entendimento mútuo que transcende as palavras.

A colaboração entre as praças da RECORD enriqueceu ainda mais a investigação, revelando que mesmo com tantas variações linguísticas, os brasileiros encontram formas de se comunicar em diferentes contextos culturais.

