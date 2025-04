Brasileiro é assassinado na Espanha após ameaças Crime brutal em Granada gera protestos e clamor por justiça Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 15h09 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileiro é morto a facadas na Espanha após meses de ameaças

Gabriel de Jesus, um brasileiro de 33 anos que trabalhava como segurança em uma boate em Granada, Espanha, foi brutalmente assassinado com 14 facadas. O crime ocorreu após um encontro marcado com Fernando, conhecido como "El Vapor", que havia sido expulso da boate por Gabriel meses antes devido a uma briga. Desde então, Fernando passou a ameaçar Gabriel e sua família.

Mesmo tendo procurado a polícia sobre as ameaças, Gabriel tentou resolver o conflito pessoalmente. Durante o encontro, Fernando atacou Gabriel com uma faca. Após o ataque, Fernando permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia.

A morte gerou revolta entre os moradores de Granada, que realizaram protestos exigindo justiça. A família de Gabriel espera que Fernando receba a pena máxima permitida pela justiça espanhola. O Consulado do Brasil em Madrid e as autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o caso.

A mãe de Gabriel expressou sua dor pela perda do filho e seu desejo por justiça, destacando que a violência alcançou sua família mesmo longe do Brasil.

‌



Assista em vídeo - Brasileiro é morto a facadas na Espanha após meses de ameaças

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!