Brasileiro enfrenta desafio em montanha de gelo na Argentina Thiago Crevelloni percorre 25 km a pé após carro ficar preso na neve Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h19 )

Brasileiro é resgatado após se perder em montanha de gelo na Argentina

Thiago Crevelloni, um programador de Curitiba (PR), decidiu viajar pela Argentina para superar um término amoroso. Durante sua jornada pela Patagônia, ele seguiu uma rota alternativa indicada pelo GPS e acabou preso em uma duna de neve com seu carro. Sem opções, Thiago caminhou por cinco horas e percorreu 25 quilômetros em busca de ajuda.

Sua viagem começou em Mendoza, famosa por seus vinhos, e seguiu para El Bolsón, na Patagônia. Ele pretendia chegar a El Calafate, mas optou por pernoitar próximo às geleiras de Perito Moreno antes de continuar. No dia seguinte, ao escolher um caminho mais curto sugerido pelo GPS, ficou preso na neve e enfrentou frio intenso.

Após a longa caminhada, Thiago encontrou uma viatura policial que estava à sua procura graças à dona da pousada onde ele estava hospedado, que acionou as autoridades devido à sua ausência prolongada. Apesar do susto vivido, Thiago planeja continuar explorando a América do Sul em suas futuras viagens.

Assista em vídeo - Brasileiro é resgatado após se perder em montanha de gelo na Argentina

