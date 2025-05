Polícia prende ladrão de mansões e encontra depósito de drogas no mesmo prédio da apreensão

Dois criminosos invadiram e fizeram a limpa em uma mansão em São Paulo. No entanto, um deles foi identificado pelas câmeras de segurança. A polícia fazia uma operação no apartamento do suspeito, quando recebeu a informação de que outro imóvel, no mesmo prédio, era usado como depósito de drogas. Acompanhe!



