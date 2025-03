Briga de trânsito em São Paulo termina com mulher internada na UTI Acidente em Cidade Dutra envolveu professor e deixou uma mulher ferida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h32 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem causa acidente quase fatal contra família em Cidade Dutra, na zona sul de SP

Em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo, um conflito no trânsito quase resultou em tragédia quando Bruno Balieiro, professor do ensino fundamental, colidiu violentamente contra o carro de Keila. No veículo estavam sua filha, sua mãe Eleni Regina, e sua sobrinha, retornando de uma festa.

O incidente começou após uma discussão devido a uma suposta fechada no trânsito por parte de Keila. Bruno bateu no retrovisor do carro dela e posteriormente perseguiu e atingiu o veículo com força lateralmente após fechá-la no trânsito e dar marcha à ré.

Eleni sofreu ferimentos na cabeça e no rosto, necessitando de cuidados na UTI. As crianças saíram ilesas. Keila registrou boletim de ocorrência contra Bruno, que foi levado à delegacia mas liberado em seguida. O caso está sob investigação pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo como lesão corporal culposa.

Assista em vídeo - Homem causa acidente quase fatal contra família em Cidade Dutra, na zona sul de SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!