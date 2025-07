Briga entre moradores de rua por cachorro termina em morte na Praça da República Conflito entre dois homens resultou em morte após uso de canivete Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 17h00 ) twitter

Uma discussão entre dois moradores de rua terminou em tragédia na Praça da República, São Paulo. A briga teve início por causa de um cachorro, levando um dos homens a atacar o outro com um canivete. A vítima não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar está no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil para investigar o caso. Agentes da CET estão no local para auxiliar no fluxo do trânsito enquanto a área permanece isolada para as investigações necessárias.

Assista ao vídeo - Confusão entre moradores de rua deixa uma pessoa morta na Praça da República, em SP

