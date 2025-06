Buscas por fotógrafo brasileiro na Cordilheira Blanca são encerradas Equipes peruanas interrompem buscas após desmoronamento que surpreendeu montanhistas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h02 ) twitter

As autoridades peruanas encerraram as buscas por Edson Vadeira, fotógrafo e montanhista brasileiro desaparecido na Cordilheira Blanca há 11 dias. A tragédia ocorreu durante uma escalada com os peruanos Efraim Alonso e Jesus Picón, quando um desmoronamento os surpreendeu e possivelmente os arrastou por uma parede de rocha de mais de 400 metros.

Vadeira era um montanhista experiente e estava participando de um curso para se tornar guia certificado. Ele também era conhecido por seu trabalho como fotógrafo para a Nacional Geográfica e sua colaboração no programa Antártico Brasileiro.

Apesar dos esforços do governo peruano e voluntários nas operações de resgate, as condições adversas dificultaram o acesso ao local. A mãe e a irmã de Edson estão no Peru acompanhando a situação de perto. Elas buscaram apoio do Itamaraty, mas agora aceitam que não há mais ações possíveis. As autoridades permanecem em alerta para qualquer nova informação sobre o caso.

