Cachorra enfrenta onça-pintada no Pantanal em Corumbá (MS) Corajosa cadela Ana afugenta onça que invadiu quintal de Clara Pereira Duarte Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h52 )

Onça invade quintal de casa, e cachorra enfrenta e expulsa o animal em Corumbá (MS)

Em Corumbá, Mato Grosso do Sul, uma cadela chamada Ana enfrentou uma onça-pintada no quintal da casa de Clara Pereira Duarte. Câmeras de segurança capturaram o momento em que a onça se aproximou enquanto Ana dormia. Despertada pelos latidos de outros cães, Ana confrontou corajosamente o felino, que se retirou do local.

A presença frequente de onças preocupa os moradores devido à proximidade com o Pantanal. Clara expressou seu desejo de ver a onça capturada e realocada para longe da cidade. As autoridades locais, incluindo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e o IBAMA, estão monitorando a situação com câmeras estratégicas e orientando a população sobre como lidar com esses animais.

A seca e as ações humanas têm forçado animais silvestres a buscarem áreas urbanas. Pesquisadores apontam que o aumento do nível das águas durante as chuvas também contribui para essa migração. As autoridades recomendam proteger animais domésticos e evitar deixar restos de alimentos expostos para não atrair predadores.

