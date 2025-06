Cadeirante é arrastado por caminhão em Porto Alegre (RS) Moradores alertaram motorista para evitar tragédia em estrada da capital gaúcha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 16h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h01 ) twitter

Cadeirante de 68 anos é arrastado por caminhão no meio de estrada de Porto Alegre (RS)

Um homem de 68 anos foi arrastado por um caminhão enquanto estava em sua cadeira de rodas em uma estrada no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. O incidente ocorreu quando a cadeira ficou presa ao para-choque do veículo, evitando um atropelamento.

Moradores locais alertaram o motorista, que parou o caminhão, permitindo que o senhor fosse retirado com a ajuda dos pedestres. Ele sofreu apenas ferimentos leves e já está se recuperando em casa, sem lesões graves.

Assista ao vídeo - Cadeirante de 68 anos é arrastado por caminhão no meio de estrada de Porto Alegre (RS)

