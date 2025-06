Cadela Olívia desaparece após se assustar durante passeio em São Paulo Família busca informações sobre Olívia, que pode ter sido levada por desconhecido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadela de 1 ano se assusta durante passeio com tutor e desaparece na zona oeste de São Paulo

A cadela Olívia, de um ano e três meses, desapareceu enquanto passeava com seu tutor no Jardim das Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Durante o passeio, ela se assustou com outro cachorro e fugiu em direção à avenida Marquês de São Vicente.

A família recebeu relatos de que Olívia foi colocada em um carro por uma pessoa desconhecida próximo a um posto de combustível. Quem tiver informações sobre o paradeiro da cadela deve entrar em contato pelo WhatsApp do Balanço Geral no número (11) 99717-7777.

Olívia desempenha um papel importante como apoio emocional para seus tutores, aumentando a urgência de seu retorno seguro. A família alerta sobre possíveis golpes envolvendo falsas informações sobre a cadela.

Assista em vídeo - Cadela de 1 ano se assusta durante passeio com tutor e desaparece na zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!