Câmera desaparecida pode ajudar a esclarecer morte em Interlagos Equipamento sumido levanta suspeitas de ocultação de provas no caso Adalberto Júnior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h58 )

Câmera que estava acoplada no capacete de Adalberto pode ajudar a esclarecer o crime

A polícia de São Paulo investiga a morte de Adalberto Júnior, encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos. O empresário participava de um evento de motociclismo e havia gravado um vídeo com uma câmera acoplada ao capacete. No entanto, quando o corpo foi encontrado, a câmera estava ausente, levantando suspeitas de remoção intencional para ocultar provas.

A câmera poderia esclarecer os momentos finais de Adalberto, já que as imagens ficam armazenadas em um cartão de memória. Sem a câmera, recuperar essas imagens é desafiador. A polícia busca localizar o dispositivo para analisar os dados e utiliza outras tecnologias investigativas, como rastreamento de sinal de celular, para mapear os últimos passos do empresário no autódromo.

Especialistas destacam que a câmera não oferecia armazenamento na nuvem, tornando sua localização ainda mais crucial para a investigação. A hipótese é que alguém envolvido no caso tenha levado a câmera para eliminar registros do ocorrido.

Câmera que estava acoplada no capacete de Adalberto pode ajudar a esclarecer o crime

