Câmera do Balanço: Frentistas simulam problemas mecânicos e enganam clientes

Um grupo de pessoas chegou a um posto de combustíveis e informou ao frentista sobre uma luz acesa no painel do carro. O frentista se ofereceu para resolver o problema. Ele sugeriu colocar um fluido no motor. Durante a abordagem, os frentistas simularam que estavam colocando o produto enquanto pediam à cliente que ligasse o carro. Imagens gravadas mostraram os frentistas trocando garrafas cheias por vazias durante a operação. A vítima foi informada que precisava pagar R$ 400 pelo serviço prestado. O Balanço Geral foi até lá!