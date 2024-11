Câmera do Balanço: Mesmo proibidas, máquinas de bronzeamento são flagradas em clínicas de SP

Conquistar o bronzeado de forma saudável, nem sempre é fácil, e quem tem pressa, busca maneiras de acelerar o processo. No Brasil, as câmaras de bronzeamento artificial foram proibidas pela Anvisa há 15 anos e segundo um estudo da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada a OMS, a prática deste tipo de procedimento antes dos 35 anos pode aumentar em 75% a chance de desenvolver câncer de pele. Mesmo com a proibição, a Câmera do Balanço flagrou clínicas estéticas com máquinas em pleno funcionamento. Acompanhe!