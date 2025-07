Caminhão de frutas pega fogo no viaduto Aricanduva e ajudante morre atropelado Incêndio em caminhão causa morte e congestionamento em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 13h15 (Atualizado em 23/07/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ajudante de caminhão de frutas morre em acidente a caminho do Ceagesp, em São Paulo

Na manhã de quarta-feira (23), um caminhão carregado de frutas com destino ao Ceagesp pegou fogo no acesso ao viaduto Aricanduva, em São Paulo. Durante o incidente, o ajudante do motorista saiu da cabine para tentar desviar o trânsito e acabou atropelado pelo próprio caminhão que perdeu o freio.

O trânsito na região ficou complicado, com apenas duas vias liberadas para circulação. A CET atuou no local para auxiliar na normalização do tráfego. O corpo do ajudante foi removido da área e o motorista do caminhão recebeu atendimento médico. A situação só foi controlada após várias horas.

Assista ao vídeo - Ajudante de caminhão de frutas morre em acidente a caminho do Ceagesp, em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!