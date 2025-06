Cantora sofre queimaduras graves após harmonização nas mãos e pés Jéssica Sirius denuncia clínica de São Paulo após lesões severas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 16h00 ) twitter

Cantora sofre queimaduras graves após harmonização nas mãos e nos pés e denuncia clínica

A cantora Jéssica Sirius sofreu queimaduras graves após realizar harmonização nas mãos e pés em uma clínica no Bom Retiro, São Paulo. O procedimento custou R$ 1.000 e foi pago via PIX. Após sentir dores intensas durante a aplicação do laser CO2, mesmo sob anestesia, Jéssica procurou um médico que diagnosticou queimaduras de terceiro grau.

O tratamento foi inspirado por tendências entre celebridades e depoimentos positivos nas redes sociais da clínica. No entanto, a aplicação inadequada do laser em áreas tatuadas resultou em lesões severas. A clínica lamentou o ocorrido e sugeriu acompanhamento com especialista em queimaduras, oferecendo sessões de fisioterapia para reabilitação. Contudo, Jéssica perdeu a confiança no estabelecimento.

Com movimentos limitados nas mãos e pés, Jéssica registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aguarda o laudo pericial para dar continuidade à investigação.

