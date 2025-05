Carro ‘Nanico P50’ pode revolucionar mobilidade nas cidades Veículo compacto criado em São Paulo se destaca por inovação e economia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 16h31 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h31 ) twitter

Mecânico brasileiro cria carro com apenas 80 centímetros de largura em 25 dias

O mecânico Caio Strumiello desenvolveu o ‘Nanico P50’, um carro compacto que pode transformar a mobilidade urbana. Criado em apenas 25 dias na garagem de sua casa no bairro Javaquara, em São Paulo, o veículo mede 1,40m de altura, 1,37m de comprimento e apenas 80cm de largura. Originalmente projetado para melhorar a mobilidade de cadeirantes, o carro utiliza um manche em vez de volante tradicional e atinge até 50 km/h.

Com um custo de produção de R$ 10 mil, o ‘Nanico P50’ ainda precisa passar por regulamentação para circular oficialmente nas ruas. No entanto, seu design compacto e econômico já atrai atenção por oferecer uma alternativa viável para reduzir o espaço ocupado no trânsito das grandes cidades. Capaz de acomodar duas pessoas, o veículo é visto como uma promessa para melhorar a fluidez no trânsito urbano.

