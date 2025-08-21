Carteira perdida por 11 anos é encontrada em motor de carro nos EUA
Surpreendentemente, pertences estavam intactos após uma década
Richard Guilford perdeu sua carteira há 11 anos enquanto trabalhava em uma montadora de Michigan, nos Estados Unidos. Recentemente, Chad Volk encontrou o objeto durante reparos em Minnesota, preso entre a transmissão e a caixa do filtro de ar de um carro com alta quilometragem.
A carteira continha documentos, crachá, dinheiro e vales-presente intactos. Chad localizou Richard pelo Facebook para devolver o item. Surpreso com a condição dos pertences, Richard ofereceu uma recompensa que foi recusada por Chad. Agora, a carteira é vista como uma relíquia pela família de Richard.
Assista ao vídeo - Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos
Veja também
A briga aconteceu em frente a um condomínio e teria começado porque o carro de um dos casais estaria bloqueando a entrada das vagas destinadas a visitantes
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!