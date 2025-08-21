Logo R7.com
Carteira perdida por 11 anos é encontrada em motor de carro nos EUA

Surpreendentemente, pertences estavam intactos após uma década

Balanço Geral

Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos
Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos

Richard Guilford perdeu sua carteira há 11 anos enquanto trabalhava em uma montadora de Michigan, nos Estados Unidos. Recentemente, Chad Volk encontrou o objeto durante reparos em Minnesota, preso entre a transmissão e a caixa do filtro de ar de um carro com alta quilometragem.

A carteira continha documentos, crachá, dinheiro e vales-presente intactos. Chad localizou Richard pelo Facebook para devolver o item. Surpreso com a condição dos pertences, Richard ofereceu uma recompensa que foi recusada por Chad. Agora, a carteira é vista como uma relíquia pela família de Richard.

Assista ao vídeo - Carteira perdida há 11 anos é encontrada em motor de carro nos Estados Unidos

