Casal adota cadela grávida após 'golpe do amor' em Campos do Jordão (SP) Pedro Bonifácio e Rafaela Mazuquin se encantaram por Dora durante viagem romântica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h25 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h25 )

Casal adota cadela grávida após 'golpe do amor' durante viagem para Campos do Jordão (SP)

Durante uma viagem planejada a Campos do Jordão (SP), Pedro Bonifácio e Rafaela Mazuquin encontraram uma cachorra chamada Dora que os seguiu persistentemente. Encantados pelo comportamento dela, decidiram adotá-la. Exames veterinários revelaram que Dora estava grávida de pelo menos quatro filhotes.

O casal passou seis meses planejando essa viagem para aproveitar o clima de montanha e as paisagens locais sem preocupações. Durante a estadia, Dora formou um vínculo especial com Capitu, outra cachorra do casal. Pedro e Rafaela não resistiram ao olhar sedutor de Dora, levando-a para casa.

A descoberta da gravidez foi inesperada, mas bem recebida. Agora, com a chegada dos filhotinhos, a família composta por Pedro, Rafaela, Capitu, dois gatos e Dora se prepara para crescer ainda mais.

Assista em vídeo - Casal adota cadela grávida após ‘golpe do amor’ durante viagem para Campos do Jordão (SP)

