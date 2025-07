Casal é morto em trilha nos EUA; motivo ainda é mistério Assassinato em parque do Arkansas deixa comunidade em alerta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 31/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h38 ) twitter

Casal é assassinado durante trilha com as filhas em parque nos EUA

Clinton David Brink, de 43 anos, e Kristen Amanda Brink, de 41 anos, foram assassinados durante uma caminhada com suas filhas no parque Devil’s Den State, no Arkansas, Estados Unidos. Recém-chegados à cidade de Pearl Grove, eles foram abordados por um desconhecido enquanto exploravam a nova vizinhança. As filhas do casal foram encontradas ilesas pelos frequentadores do parque.

O suspeito foi descrito como um homem branco de estatura média usando camisa de mangas compridas arregaçadas e calças pretas. Ele fugiu em um carro preto. Uma denúncia anônima levou à prisão de James Angel, de 28 anos, na cidade vizinha de Springdale. Angel já tinha antecedentes criminais e estava prestes a assumir um cargo de professor em uma escola local.

A polícia ainda não divulgou o motivo do crime, que chocou a comunidade e levantou preocupações sobre segurança no parque.

