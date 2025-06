Casal preso ao tentar sacar R$ 92 milhões com procuração falsa Fraude foi descoberta após gerente bancário desconfiar de documento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h52 ) twitter

Casal é preso ao tentar tirar R$ 9 milhões da conta bancária de idoso

Um casal foi preso em flagrante ao tentar sacar R$ 92 milhões de uma conta bancária de um idoso na zona norte de São Paulo. Eles apresentaram uma procuração falsa ao gerente do banco, que desconfiou do documento e contatou o verdadeiro dono da conta. O correntista negou ter autorizado qualquer movimentação, levando o setor antifraude do banco a identificar irregularidades no documento e acionar a polícia.

A mulher envolvida no golpe alegou ter conhecido o idoso no interior do Ceará e afirmou estar ajudando-o a movimentar sua conta. Ela estava acompanhada por um homem que se apresentava como intermediário. Durante as investigações, descobriu-se que a mulher já havia cometido outra fraude anteriormente, desviando mais de R$ 1 milhão de outra conta.

Após serem presos por uso de documento falso e tentativa de estelionato, os suspeitos passaram por audiência de custódia e foram liberados para responder em liberdade. A polícia continua investigando possíveis outros crimes cometidos pela dupla e busca desmantelar a organização criminosa à qual pertencem. As autoridades alertam para o aumento de crimes de estelionato contra idosos, que muitas vezes têm dificuldade em monitorar suas transações bancárias.

