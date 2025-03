Centenárias cheias de saúde graças ao esporte Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 05/03/2025 - 16h36 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h04 ) twitter

Uma idosa com mais de 100 anos mantém uma vida ativa e saudável graças ao esporte. Ela faz parte do projeto Nonagenárias, que reúne mais de 120 mulheres com 90 anos ou mais. A idosa coleciona medalhas, incluindo duas de ouro como nadadora. Uma das participantes do projeto chegou a bater o recorde mundial nos 50 metros do nado peito na categoria de 100 a 104 anos.

