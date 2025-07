CEO é flagrado com amante em show do Coldplay nos EUA Exposição em telão causa polêmica global e coloca empregos em risco Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h56 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h56 ) twitter

Durante um show do Coldplay nos Estados Unidos, uma câmera que foca no público revelou Andy Byron, CEO de uma empresa de tecnologia avaliada em mais de R$ 6 bilhões, abraçado com Chrissy, chefe de RH da mesma empresa. A situação gerou repercussão global porque Byron é casado e pai de dois filhos, enquanto Chrissy é divorciada.

Após a viralização do vídeo nas redes sociais, a esposa de Byron retirou seu sobrenome das redes sociais. A cena chamou a atenção quando Chris Martin, vocalista do Coldplay, fez uma brincadeira sobre o casal no palco. A exposição pública levou a especulações sobre possíveis demissões na empresa devido ao incidente.

A situação levantou debates sobre privacidade e exposição pública em eventos. Apesar de um comunicado falso ter sido atribuído a Byron, ele foi rapidamente desmentido pela empresa. Até agora, nem Byron nem Chrissy se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

Assista ao vídeo - Homem flagrado por ‘câmera do beijo’ com amante em show do Coldplay é casado e tem dois filhos

