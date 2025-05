Ciclista desgovernado atinge carro estacionado na Vila Mariana Amanda Petreca busca ciclista que danificou seu carro em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h24 ) twitter

Ciclista desce rua desgovernado, bate na traseira de carro estacionado e foge em São Paulo

Amanda Petreca, estudante de publicidade de 22 anos, encontrou seu carro danificado após um ciclista desgovernado colidir com ele na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O impacto quebrou o vidro traseiro e amassou a lataria do veículo. Sem garagem disponível em seu prédio novo, Amanda havia estacionado na rua.

Após o incidente, a estudante obteve imagens de câmeras de segurança que mostraram o ciclista fugindo sem prestar assistência ou deixar contato. Desesperada para localizar o responsável pelo prejuízo, Amanda divulgou as imagens nas redes sociais e registrou um boletim de ocorrência.

As imagens revelaram que o ciclista era um entregador de aplicativo. Contudo, ao contatar a empresa responsável, Amanda foi informada que não poderiam ajudar na identificação do entregador devido à natureza autônoma dos serviços prestados e ao uso livre das mochilas com a marca da empresa.

Amanda espera encontrar o ciclista para que ele se responsabilize pelo ocorrido e ajude a cobrir os custos dos danos causados ao veículo.

