Dono de empresa de manutenção elétrica é baleado e morto por amigo em adega na Grande SP

O dono de uma empresa de manutenção elétrica foi assassinado por um amigo enquanto estava em uma adega em São Bernardo do Campo (SP). Patrick Gomes Araújo conversava com uma amiga e estava sentado de costas para a rua quando André, com quem mantinha uma amizade próxima, chegou e atirou nele. Após o crime, o suspeito deixou o local tranquilamente, com uma cerveja nas mãos. Agora, ele é procurado pela polícia. O motivo do crime ainda é desconhecido.



