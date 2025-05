Ciclista se responsabiliza por danos em carro de estudante em São Paulo Após acidente na Vila Mariana, ciclista contatou estudante para cobrir custos dos reparos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h44 ) twitter

Ciclista que bateu no carro de estudante universitária em São Paulo se identifica nas redes sociais

Um ciclista que colidiu com o carro de uma estudante estacionado na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, identificou-se nas redes sociais e se comprometeu a pagar pelos danos. O veículo de Amanda Petreca, de 21 anos, sofreu danos no vidro, farol traseiro e lataria.

Amanda havia pedido que o ciclista se apresentasse por meio de vídeos nas redes sociais. Após a divulgação do caso pelo programa Balanço Geral da RECORD, o ciclista fez contato com Amanda. Ele explicou a situação e se ofereceu para arcar com os custos dos reparos. Eles continuam em comunicação para resolver as questões financeiras relacionadas aos danos causados.

Assista em vídeo - Ciclista que bateu no carro de estudante universitária em São Paulo se identifica nas redes sociais

