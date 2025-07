Colisão entre carreta e ônibus universitário deixa cinco mortos em Goiás Acidente na BR-153 envolveu estudantes a caminho de congresso estudantil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h18 ) twitter

Acidente grave entre carreta e ônibus universitário deixa 5 mortos e 75 feridos em Goiás

Um grave acidente ocorreu na BR-153, em Goiás, quando uma carreta colidiu com um ônibus transportando estudantes universitários. O acidente resultou em cinco mortes e deixou 75 feridos por volta das quatro da manhã. As vítimas estavam a caminho de um congresso estudantil.

O ônibus fazia parte de um comboio seguindo do Pará para Goiânia. Durante o trajeto, a carreta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o ônibus. Entre as vítimas fatais estão três estudantes e os motoristas do ônibus e da carreta.

Além dos dois veículos principais, um terceiro veículo sofreu apenas danos colaterais. Os corpos foram removidos das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Instituto Médico Legal de Porangatu. Os feridos foram encaminhados para hospitais em Porangatu e no Tocantins.

