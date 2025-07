Dono de bar é suspeito de mandar matar melhor amigo após flagrar traição com sua esposa

O empresário Ivan Bonotto, de 35 anos foi assassinado em Sorriso (MT). Ele era amigo íntimo de Gabriel Tacca e mantinha um caso secreto com a esposa dele, a médica Sabrina Iara de Mello. Dias após a traição ser flagrada por câmeras de segurança, Ivan foi esfaqueado em uma emboscada dentro do bar de Gabriel. O marido de Sabrina e o suposto executor foram presos por homicídio qualificado. A médica, suspeita de destruir provas do caso extraconjugal, também é investigada por fraude processual.



