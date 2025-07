Condenado por homicídio é capturado após reconhecimento facial em São Paulo Sistema Smart Sampa identifica foragido após duas décadas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h36 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Condenado por homicídio é preso 20 anos após o crime com ajuda do sistema Smart Sampa

Wellington Alves da Silva foi preso em São Paulo após ser identificado por câmeras do sistema Smart Sampa. Condenado a 12 anos de prisão por um homicídio ocorrido em agosto de 2005, ele estava foragido há seis anos. O crime aconteceu durante uma discussão por vaga de estacionamento em São Bernardo do Campo, resultando na morte de Manuel Amaro da Silva.

A identificação rápida pelo sistema permitiu que agentes da Guarda Civil Metropolitana prendessem Wellington no centro da capital paulista. A tecnologia de reconhecimento facial foi crucial para localizá-lo antes que o crime prescrevesse. Desde sua implementação, as câmeras do Smart Sampa já ajudaram na captura de mais de 1.400 foragidos, reforçando a segurança pública na cidade.

Assista ao vídeo - Condenado por homicídio é preso 20 anos após o crime com ajuda do sistema Smart Sampa

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!