Condomínio em São Paulo enfrenta desafios estruturais no entorno Lixo e esgoto a céu aberto preocupam futuros moradores no Parque Novo Mundo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h23 )

Balança Povão: Moradores da zona norte de SP reclamam de esgoto a céu aberto e postes sem energia

Futuros moradores de um condomínio no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo, estão preocupados com as condições das ruas e calçadas ao redor do empreendimento prestes a ser entregue. O entorno sofre com acúmulo de lixo, esgoto a céu aberto e falta de iluminação, gerando insegurança para os residentes.

A entrega das chaves está próxima para 800 famílias, mas a área externa apresenta pilhas de entulho, móveis abandonados e calçadas danificadas. A situação é especialmente difícil para idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Os moradores buscaram ajuda da subprefeitura da Vila Guilherme/Vila Maria, que prometeu medidas como corte de grama e reparos nas calçadas em até 30 dias. Uma limpeza já foi realizada na área e a iluminação pública restabelecida após denúncias dos residentes.

