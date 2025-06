Conflito entre cantores termina em morte em bar de Altamira Crime ocorreu após troca de músicos em estabelecimento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h44 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h44 ) twitter

Um cantor foi morto a tiros em um bar em Altamira, Pará. A vítima foi baleada após finalizar uma apresentação no local. O principal suspeito do crime é Gene Wilson, também cantor, que fugiu após os disparos.

Diorlando Gomes estava no bar, de propriedade da ex-esposa de Gene Wilson, quando foi atacado. O motivo do crime seria ciúmes, pois Gene Wilson havia sido substituído por Diorlando nas apresentações musicais do estabelecimento. Durante a madrugada, após concluir seu show, Diorlando estava acompanhado de seu irmão Bena e amigos quando Gene Wilson chegou ao local e iniciou os disparos.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento do ataque. Diorlando caiu dentro do bar enquanto seu irmão foi atingido, mas conseguiu escapar. Gene Wilson fugiu em um carro após o crime. A polícia civil está investigando o caso e busca localizar o suspeito, que continua foragido.

Assista ao vídeo - Cantor mata concorrente que passou a fazer shows em seu lugar no bar da ex-mulher

