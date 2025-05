Confronto entre a Rota e suspeito armado mobiliza operação em São Paulo Rota realiza buscas na zona leste após ataque a policiais militares Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h38 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h38 ) twitter

Suspeito de ter atirado em cabo da PM é baleado pela Rota na zona leste de São Paulo

Na zona leste de São Paulo, um confronto entre a Rota e um suspeito resultou em tiroteio em Guaianases. O suspeito, conhecido como Paquito da Favela, foi baleado após ter disparado contra um cabo da Polícia Militar, que permanece em estado grave devido a um tiro na cabeça. A Rota intensificou operações na região para localizar possíveis esconderijos do crime organizado.

O incidente inicial ocorreu quando suspeitos atacaram uma viatura policial, levando a um tiroteio com a polícia. Em resposta ao ataque incomum, as autoridades aumentaram a presença policial na área com várias viaturas para apreender armas e drogas escondidas nas proximidades.

As forças policiais buscam outros três suspeitos envolvidos no ataque à viatura, enquanto garantem segurança local para prevenir novos confrontos.

