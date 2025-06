Confronto entre apoiadores de MC Poze do Rodo e policiais no Rio MC Oruam desafiou ordens policiais durante manifestação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h04 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h04 ) twitter

Polícia entra em confronto com apoiadores do MC Poze do Rodo em frente a presídio no RJ

Um confronto entre policiais e apoiadores do MC Poze do Rodo ocorreu em frente à penitenciária Bangu 3 no Rio de Janeiro. A confusão surgiu enquanto uma multidão aguardava a liberação do artista, prestes a ser solto após decisão judicial.

Entre os manifestantes estava MC Oruam, que desafiou ordens policiais ao subir em um ônibus, ignorando pedidos para descer. Ele foi brevemente detido pelos policiais, mas resgatado pela multidão antes de ser levado.

A tensão aumentou quando simpatizantes protestaram contra a tentativa de prender MC Oruam. As forças de segurança enfrentaram dificuldades para controlar a situação devido ao número reduzido de policiais. Apesar da agitação, não houve prisões até o momento.

Assista em vídeo - Polícia entra em confronto com apoiadores do MC Poze do Rodo em frente a presídio no RJ

