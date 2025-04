Confronto entre policial militar e agentes do Gate termina em morte em São Paulo Quatro policiais ficaram feridos durante o incidente no bairro do Limão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h43 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h43 ) twitter

Policial militar de folga troca tiros com agentes do Gate e morre em São Paulo

Um confronto armado entre um policial militar de folga e agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) resultou na morte do policial e deixou outros quatro oficiais feridos. O incidente ocorreu na zona norte de São Paulo, no bairro do Limão, quando Rogério Vital se envolveu em uma discussão doméstica e ameaçou suicídio. Ele mesmo acionou o serviço de emergência, o que levou à presença policial no local.

Os agentes tentaram negociar por várias vezes, mas Rogério permaneceu armado na sacada de seu apartamento. A situação levou os policiais a arrombarem a porta para dentro do imóvel, onde dois confrontos ocorreram. Durante o tiroteio, quatro policiais foram alvejados, e Rogério faleceu no local.

