Convidada passa horas com ralo preso ao salto em casamento Estefânia só percebeu o ralo no sapato após a festa terminar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 29/04/2025 - 16h28 )

Estefânia Marques compareceu ao casamento de uma amiga, prendeu um ralo de banheiro no seu salto e não percebeu. Ela passou sete horas no evento e só notou o objeto ao chegar em casa. Durante a festa, Estefânia tirou várias fotos que mostraram o detalhe inusitado em seu calçado.

Antes da cerimônia, Estefânia se preparou durante quatro horas, usando um vestido longo com fenda e acessórios novos. No entanto, ao fazer uma rápida ida ao banheiro durante a festa, acabou levando o ralo preso ao sapato sem perceber. Os organizadores notaram a ausência do ralo no banheiro, mas não entenderam como ele desapareceu.

O vestido longo ajudou a esconder o objeto durante toda a celebração. Após a repercussão nas redes sociais, algumas pessoas presentes na festa comentaram que notaram algo estranho no sapato dela, mas não imaginaram que fosse um ralo. O caso foi destaque no programa Balanço Geral e gerou risos entre os convidados e nas redes sociais.

