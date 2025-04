Mulher descobre objeto metálico de 30 cm esquecido no seu abdômen após cirurgia

Luciana Rodrigues, moradora de São Paulo, descobriu um objeto metálico esquecido no seu abdômen após uma cirurgia de remoção de útero feita em um hospital da capital paulista. Quando ela voltou ao hospital reclamando de dores, o médico passou remédio para gases. Apenas em um hospital em Minas Gerais, durante uma viagem, ela fez um exame de tomografia e foi direto para a sala de cirurgia para retirar o objeto cirúrgico do abdômen. Luciana entrou com uma ação na Justiça contra o hospital onde fez o primeiro procedimento.



