Corpo de Bombeiros busca corpo de empresário no Rio Grande, em Miguelópolis (SP) Buscas podem ser encerradas nesta quarta-feira (11) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h08 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Nelson: buscas pelo corpo do empresário podem ser encerradas nesta quarta (11)

O Corpo de Bombeiros continua as buscas no Rio Grande, em Miguelópolis (SP), pelo corpo do empresário Nelson Carreira. Ele desapareceu após uma reunião de negócios em Cravinhos (SP), onde foi vítima de uma emboscada planejada por Marlon Couto, que confessou o crime e está foragido. Felipe Miranda, preso pelo envolvimento no crime, revelou que o corpo foi jogado no rio amarrado a uma barra de ferro.

As equipes utilizam uma sonda subaquática para detectar metais no leito do rio. Policiais civis acompanham Felipe Miranda para indicar o local exato onde o corpo foi descartado. A motivação do crime envolveu uma disputa sobre suplementos alimentares que Marlon vendia sem o conhecimento de Nelson.

O desaparecimento ocorreu há 26 dias e as buscas estão em seu sétimo dia. Caso o corpo seja encontrado, a operação pode ser encerrada em breve.

Assista ao vídeo - Caso Nelson: buscas pelo corpo do empresário podem ser encerradas nesta quarta (11)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!