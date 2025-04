Corredor de costas desafia atletas em São Paulo Galeguinho impressionou ao correr de costas no Parque Ibirapuera Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 16h55 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h55 ) twitter

Queijeiro que corre de costas aceita desafio do Balanço Geral e enfrenta atletas profissionais em SP

Eduardo Lima, conhecido como Galeguinho, é um jovem de 28 anos de Venturosa, Pernambuco, que surpreende com sua habilidade única de correr de costas. Trabalhando como queijeiro em sua cidade natal, Galeguinho já venceu 23 corridas locais nesta modalidade inusitada. Aceitando um desafio do programa Balanço Geral, ele viajou até São Paulo para competir contra corredores profissionais no Parque Ibirapuera.

Durante o evento, Galeguinho percorreu 100 metros em menos de 14 segundos de costas, deixando tanto atletas profissionais quanto amadores impressionados. “Eu acho que de costas eu tenho mais facilidade”, diz ele sobre sua técnica inusitada.

Além disso, ele teve a oportunidade de correr em uma pista de atletismo profissional no Centro Olímpico de São Paulo. Mesmo diante desse novo desafio e oponentes experientes, Galeguinho manteve sua invicta reputação, provando a eficácia de sua técnica em um ambiente desconhecido.

